الدرقاش: أي جهد يتم من خلال الدبلوماسية الأممية الهادئة دون ضغوط لن تصل بالبلاد لحل

ليبيا – اعتبر مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني أنه منذ 2014 مشكلة ليبيا هي مجلس النواب الذي ولد بطريقة غير شرعية وما زال مشكلة ليبيا التي تبحث عن حل، والذي لا يمكن إيجاد حل إلا بالتخلص من هذا الجسم المترهل الذي يمضي 8 سنوات في السلطة ومعرقل كلَّ تقدم على المستوىيين السياسي والأمني.

الدرقاش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد: إنه إذا لم يستطيع الليبيين اجتياز هذا الجسم المترهل، فإن الأزمة ستستمر والمشكلة لن تحل بسهولة والأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إخضاع هذا الجسم.

وتابع: “الحكومة التي شكلها عقيلة صالح وحفتر بالتحالف مع باشاآغا وبعض متنفذي مصراته ومنهم محمد صوان، هذه الحكومة من البداية تشكلت على أساس المصالح الضيقة والشخصية، نعرف أن نفس التحالف خاض جنيف، التحالف أعاد الكرة من جديد بعد فشل خليفة وعقيلة في الحصول على ما يريدون من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وتشكلت من البداية بشكل غير صحيح، عقيلة استطاع أن يمرر الحكومة بطريقة غير صحيحة”.

ولفت إلى أن حكومة باشاآغا التي ظلت لفترة في سرت ولم تجد حاضنة هناك؛ لأن المقصود من هذه الحكومة أن تعمل من طرابلس وليس من سرت، ومن أوجد هذه الحكومة يريدون شق صف المنطقة الغربية ويريدونها أن تعمل من طرابلس ليسيطروا عليها، منوهًا إلى أن الحكومة الآن لا تجد لها حاضنة، لا سرت أو مصراته أو طرابلس ولا اعترافًا محليًا أو دوليًا ولا حاضنة شعبية.

كما أوضح أن القضية الأساسية الآن هي الوصول لتوافق حول قاعدة دستورية ليتم إجراء الانتخابات، لكن أحد الأطراف المهمة في الأزمة الليبية والذي يتمترس خلف قوة عسكرية مدعومة دوليًا وحول تجمع قبلي كبير حول المنطقة الشرقية، ويسيطر على مراكز مهمة ومصادر الطاقة والثروة في ليبيا ما زال يرفض أي محاولة للوصول لقاعدة دستورية يمكن من خلالها الوصول لانتخابات ما لم يتم الضغط على هذا الطرف وإرغامه على القبول بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية.

واعتقد أن أي جهد يتم من خلال الدبلوماسية الأممية الهادئة وغير الممارسة للضغوط لن تصل بالبلاد لحل، معتبرًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة تجاوز الأجسام ومجلس النواب على وجه الخصوص مجلس الدولة، كونه جسمًا يحاول ألا يترك المجال لمجلس النواب ليسيطر على المشهد.

وأضاف في ختام حديثه: “بالنهاية مجلس النواب تحت سيطرة حفتر وخلاله يبتز الحكومة التي رفضت ابتزاز حفتر وإعطاءه الأموال والاعتراف به، فقرر ألا يتعامل مع هذه الحكومة ومنعها من مجرد دخول المناطق التي يسيطر عليها وضعت العراقيل؛ لأن حفتر لم يتحصل على ما يريده من هذه الحكومة، تم الضغط على مجلس النواب لإيجاد حكومة جديدة تعطي حفتر ما يريده وإدخاله لطرابلس والسيطرة عليها، وهذا السبب الذي جاء بباشاآغا واستعمل في تنفيذ ما يريده حفتر”.

