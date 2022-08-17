إدارة  ميناء بنغازي البحري:  استفدنا فنيا من رسو المعرض العائم للكتاب ببنغازي

كشف ميناء بنغازي البحري عن تحقيقه مكاسب من زيارة السفينة LOGOS HOPE المعرض العائم للكتاب للمدينة .

وأوضحت إدارة الميناء أنه انه حقق المستوي الأمني الأول فيما يخص المدونة الدولية مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الشحن البحري (النولون) واقساط التأمين البحري ونوادي الحماية وبذلك تنخفض أسعار السلع.

واثنت إدارة الميناء على دور القيادة العامة ومختلف الجهات العسكرية والأمنية والجمركية والشركة الليبية للموانئ بنغازي التي عملت خلال الأيام السابقة لإنجاح هذه الزيارة.

يذكر أن السفينة LOGOS HOPE قد غادرت ميناء بنغازي البحري امس الثلاثاء بعد ان قضت داخل الميناء قرابة سبعة أيام، حيث أشاد ربان وطاقم السفينة علي التنظيم والأمن الجيد خلال زيارتهم.