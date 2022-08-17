مؤسسة النفط: إنتاج الخام ارتفع إلى مليون و213 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و213 ألف برميل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على “فيسبوك” إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارا و63 مليون قدم مكعب.

يشار إلى أن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، عقد اجتماعا اليوم الأربعاء مع وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات عمر بن قدارة لمناقشة آلية عمل القطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة والعمل على زيادة تحسين أوضاع المستخدمين إضافة إلى الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن.