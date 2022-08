ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الأخيرة، معتبرًا أن تصريحاته جاءت في ظل التحركات العسكرية التي يراها الجميع هنا وهناك، والتي هي عبارة عن نوع من المحاولة بالضغط على هذه الأطراف الداخلية للتوقف، ومحاولة الاستمرار بالابتزاز السياسي والضغط على باقي الأطراف لتستسلم وترمي المنديل، معتقدًا أن هذه المهزلة لا يمكن لليبي عاقل الموافقة عليها.

الشريف قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن أنصار باشاآغا يسوقون الحاجة لحكومة تسيطر على كل ليبيا لمحاولة ترويج الوهم.

وأردف متسائلًا: “هل حكومة باشاآغا تسيطر على كل ليبيا؟ وهل الأماكن التي تسيطر عليها حفتر هناك حكومة تستطيع أن تقول إنها تسيطر عليها؟ مسألة التشخيصات الخاطئة لا يمكن أن تؤدي بنا لنتائج”.

ولفت إلى أن السبيل لإجراء الانتخابات الآن هو معضلة كبيرة، مضيفًا: “السؤال الجوهري، هل هناك شعب بالإمكان أن ينفجر في لحظة ما على كل الرقعة الجغرافية الليبية ويشمع مؤسساتهم بالشمع الأحمر؟ هذا يظل رهانًا ويبدو أنه بعيد الاحتمال، والحل الآخر أن يتفق الجسمان ولا أرى أنهما سيتفقان”.

الشريف رأى أن داء الليبيين هو مجلسا النواب والدولة والدواء يتمثل بالتخلص منهما أو فرض إجراء الانتخابات عليهما.

The post الشريف: أنصار باشاآغا يسوقون الحاجة لحكومة تسيطر على كل ليبيا لترويج الوهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية