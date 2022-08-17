هاشم بشر: حكومة الدبيبة تشتري ذمم المسلحين الشلافطية

هاجم رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر، الحكومة منتهية الولاية.

وقال بشر في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “ الحكومة منتهية الولاية جاءت عبر اتفاق سياسي وذهب عبدالحميد الدبيبة إلى سرت لنيل الثقة من مجلس النواب وقال لعقيلة صالح والله ما أنا طالع من باب القاعة حتة نأخذ الثقة وأخذها”، على حد قوله.

وأضاف: “ذهب إلى طبرق للموافقة على الميزانية من مجلس النواب وأخذها وكان شعارها لا للحرب نعم لعودة الحياة والانتخابات، وتعهد بعدم الترشح للانتخابات، وكان الهدف من حكومته هو إجراء الانتخابات وأن يكون هو بمنأى عنها”.

وأشار بشر إلى أن “الدبيبة ترشح للانتخابات وأحدث ربكة في برنامج الانتخابات، واليوم الانتخابات مستحيل مع حكومته والحرب التي كان هو ضدها على وشك مع وجوده”.

وتابع: “حكومة شراء ذمم بعض المسلحين الذين كانوا يوما ما (شلافطية )، حكومة إهدار أموال وبزعقة المال العام، حكومة بدون أي ضوابط أو التزامات مطلوقة السراح لا رقيب ولا حسيب حكومة تفرغ مجلس النواب وتحاول أن ترشي بعض أعضائه بمناصب وسفارات وأموال وسيارات”.

وواصل بشر: ”حكومة الخداع والوعود الكاذبة والضحك على الشباب والمتقاعدين وطالبي القروض والزواج والسرقة باسمهم ومن خلالهم، حكومة لا كهرباء لا علاج لا خدمات وآخرها حتى الخبز وقوت الناس اليومي، حكومة ولاءات وصفقات حكومة عائلة بامتياز، حكومة تريد شيئا واحدا فقط هو( الاستمرار)”.