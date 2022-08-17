المنفي يبحث مع وفد من أعيان نالوت دور المجلس الأعلى للأمازيغ في إنجاح المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأربعاء، وفداً من أعيان وحكماء مدينة نالوت وقياداتها العسكرية، لبحث دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فإن وفد أعيان وحكماء مدينة نالوت أكدوا دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تقوض عملية السلام، وتعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دور المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال.