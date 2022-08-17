النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يبحث جاهزية مفوضية الانتخابات وآخر مستجدات العملية السياسية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار رفقة مقرر المجلس بلقاسم دبرز وعددٍ من أعضاء المجلس، رئيسَ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلف عماد السائح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وتمت خلال اللقاء مناقشة مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لإجراء العملية الانتخابية المتعثرة بالبلاد في ظل قوانين توافقية.
وفي ذات السياق التقى مختار اليوم الأربعاء، عضوي فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيناس أحمد ومحمد التل في مقر المجلس بطرابلس.
وناقش الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وسُبل حلّ الانسداد السياسي عبر إجراء انتخابات على أسُس قانونية ودستورية توافقية سليمة في أقرب وقت ممكن.
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