النائب الأول لرئيس مجلس الدولة يبحث جاهزية مفوضية الانتخابات وآخر مستجدات العملية السياسية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار رفقة مقرر المجلس بلقاسم دبرز وعددٍ من أعضاء المجلس، رئيسَ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المكلف عماد السائح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.