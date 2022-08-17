القطراني: سنقدم التسهيلات اللازمة لتوفير الخدمات لأهل جالو

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ، اليوم الأربعاء بمكتبه بمدينة بنغازي ، عميد بلدية جالو عبد الباسط بازاما.

وأطلع عميد البلدية القطراني على سير عمل البلدية ، والخدمات المتواصلة التي تقدمها دون توقف ، مشيرأ إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به بلدية جالو وما يحتويه من ثروات في مقدمتها النفط والغاز ، وإلى ضرورة استفادة البلدية منها في مجال التنمية المستدامة ، كما تطرق اللقاء لاحتياجات مستشفيات بلدية جالو وتوفير مضخات لآبار مياه الشرب .

وأكد القطراني خلال اللقاء على ضرورة دعم بلدية جالو وتقديم كل التسهيلات اللازمة حتى تتمكن من تقديم كافة خدماتها بالشكل المطلوب لأهل جالو ، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.