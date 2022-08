الشركسي: الحكومة منتهية الولاية لا تريد أي جهد دولي يُفضي للانتخابات

ليبيا – اعتقد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن عبد الله باتيلي يمتاز بقدرة وكفاءة عالية وسيرة مهنية ممتازة، وما تحاول الحكومة منتهية الولاية مغتصبة السلطة القيام به، عبر استخدام نجلاء المنقوش، هو مجرد عبث ومحاولة من منتهي الولاية إبقاء البعثة من غير رأس بالعاصمة.

الشكرسي قال في تصريح لشبكة “لام”: إنه ليتمكن عبد الحميد الدبيبة من التعامل مع سفراء الدول بشكل منفرد ويسمح لنفسه بالتمدد والبقاء، فتعيين مبعوث هو أمر غاية في الأهمية لتوحيد القرار الدولي ومنع تدخل سفراء الدول بشكل منفرد.

وأشار إلى أن الحكومة منتهية الولاية لا تريد أي جهد دولي يُفضي إلى الانتخابات، وهي تستخدم ورقة الانتخابات لتعطيل استلام السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان، وتلعب دورًا في تعطيل تسمية المبعوث، عبر بعثتها في نيويورك والمنقوش، خوفًا من توحيد الجهد لتحقيق الانتخابات.

