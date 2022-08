وزارة التعليم العالي: سنجتمع مع عمداء كليات الطب ومديري مكاتب الجودة لحثهم على الإسراع في تنفيذ اشتراطات الجودة

ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال علي أحمد سالم أنه لتتحصل أي كلية طب على الاعتراف الدولي، لا بد من توفر اشتراطات للجودة العلمية لضمان عدم سحب الاعتراف الدولي.

سالم أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه من الاشتراطات هو الاعتماد المؤسسي والبرامجي من مركز ضمان الجودة والذي يشترط توفر معايير معتمدة لدي المركز تتوافق والمعايير الدولية التي سيجري التأكد من تحقيقها فور زيارة اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي المعني بالأمر.

ونوّه إلى أنه سيعقد اجتماعًا يضم عمداء كليات الطب البشري ومديري مكاتب الجودة بكليات الطب البشري لحثهم على ضرورة الإسراع والبدء بتنفيذ اشتراطات الجودة.

وشدد على أنه ستخضع الكليات لمراقبة الاتحاد الدولي للطب لضمان التزامها بالاشتراطات.

يذكر أن ديوان المحاسبة خاطب وزارة التعليم العالي، وذلك لضرورة اتخاد كافة الإجراءات الضرورية لحصول المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية على الاعتراف والاعتماد الدولي، وحذر من مخاطر عدم القيام بذلك، المتمثلة في سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًا بحلول عام 2024.

