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وزير المالية: تم الاتفاق مع رئيس الوزراء بتخصيص 425 مليون للإنفاق على المختنقات بالبلديات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد بأنه تم بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا بتخصيص مبلغ وقدره 425 مليون دينار ليبي للإنفاق على المختنقات بالبلديات.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” إلى أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 200 مليون للمنطقة الغربية، و150 مليون للمنطقة الشرقية، و75 مليون للمنطقة الجنوبية، على أن تخصم من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة الليبية لسنة 2022م.

وأكد الوزير بأنه سيتم تخصيص قيمة مالية أخرى لمشاريع متعلقة بالكهرباء والطرق والمياه.

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قناة ليبيا الحدث

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