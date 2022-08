الدبيبة يعطي تعليماته لإطلاق برنامج وطني خاص لعلاج العقم على في 6 مراكز معتمدة

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء، اجتماعًا ضم عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الخاصة بعلاج العقم من مختلف أنحاء البلاد، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي.

المجتمعون تطرقوا بحسب مكتب إعلام الدبيية إلى مناقشة كل المشاكل والصعوبات التي تواجه مستشفيات ومراكز العقم في البلاد، وسبل تذليلها ومعالجتها،مبدين استعدادهم وجاهزية مرافقهم الطبية لعلاج حالات العقم داخل ليبيا.

وأعطى الدبيبة تعليماته لإطلاق برنامج وطني خاص لعلاج العقم في 6 مراكز، من خلال بدء وحدات العقم والخصوبة في المستشفيات بالفلترة الأولية، وتحديد الحالات التي تحتاج زراعة من عدمه.

وطلب الدبيبة من الحاضرين تقديم مقترح ببرنامج وطني متكامل لعلاج العقم ينفذ في 6 مراكز معتمدة، مؤكدًا دعمهم بكل الإمكانيات اللازمة للبدء فورا ببرنامج علاج العقم داخل ليبيا.

هذا وحضر الاجتماع مديرو مراكز العقم في طرابلس والبيضاء ومستشفى العقم بنغازي ووحدة العقم بالعيادة المجمعة بطريق المطار ووحدتي العقم في البيضاء و المرج.

