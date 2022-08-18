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شركة الكهرباء: عودة التيار إلى “الرحيبات”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عودة التيار إلى الرحيبات، بعدما تسببت الظروف المناخية في انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، إلى أن تقلبات الطقس والرياح القوية تسببت في قطع الأسلاك على خطوط (ض ع) وحرق عمود كهرباء (ض ع) على خط خروج الزملة وبشجاعة، وهو ما أدى بدوره إلى انقطاع التيار عن المدينة.

وأضافت الشركة أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع كهرباء الرحيبات تغلبوا على الأعطال وإرجاع الكهرباء إلى المدينة.

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قناة ليبيا الحدث

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