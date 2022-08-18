البنيان المرصوص: الاعتداء على المحامي «لطفي امحيشة» لن يمر دون عقاب رادع

عبر قادة ومسلحي ما تعرف بغرفة عمليات البنيان المرصوص، عن استنكارهم وإدانتهم، لما تعرض له المحامي “لطفي نوري امحيشة” من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون والتي تتبعت سيارته بمنطقة الدافنية غرب مدينة مصراتة وقامت بالرمي عليه بالرصاص مما أدى إلى إصابة السيارة.

وذكر بيان لما تعرفة بغرفة عمليات البنيان المرصوص، «تسنكر وتدين غرفة عمليات البنيان المرصوص ماحدث ليلة الأثنين الموافق 15 / 8 / 2022 ، للمحامي “لطفي نوري امحيشة” حيث قامت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بتتبع سيارته بمنطقة الدافنية غرب مدينة مصراتة وقامت بالرمي عليه بالرصاص مما ادي إلى إصابة السيارة ونجى هو بفضل الله».

واعتبر البيان «إن هذا العمل لا يستهدف فقط المحامي “لطفي امحيشة” بإعتباره أحد المحاميين المدافعين عن شهداء البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي ، بل هو يستهدف كل مقاتلي وقادة وجرحى عملية البنيان المرصوص».

وتعهد قادة عملية البنيان المرصوص بأن هذا العمل الجبان لن يمر دون عقاب رادع وبأنهم سيسخرون كافة إمكانياتهم وبالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وذلك للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وإحالتهم للقضاء.