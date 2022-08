ليبيا – أيد عضو مجلس النواب سالم قنيدي تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الأخيرة كونها تدعو للحفاظ على الاستقرار ودعم التجهيز للانتخابات.

قنيدي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “لم ندعم تغيير السلطة التنفيذية كون ذلك سيتسبب في تمديد المرحلة الانتقالية”.

ورأى أن رئاسة مجلسي النواب والدولة الاستشاري هدفهما هو التمديد للبقاء بالمشهد.

