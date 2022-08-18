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حراك شباب بني وليد: نستنكر حملة الكذب وبيع الوهم التي تمارسها حكومة الدبيبة على الشعب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر حراك شباب بني وليد ضد الفساد والمفسدين “حملة الكذب وبيع الوهم التي تمارسها حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية على الشعب الليبي”.
الحراك، وفي بيان له، استنكر “حملة التضليل والخداع التي تمارسها حكومة الدبيبة بداية من دورها في تعطيل الانتخابات مرورا بأزمة الكهرباء والفساد المنتشر في جميع مؤسساتها”.
كما أكد الحراك، بأنه “مع أي حراك شعبي ومجتمعي يهدف لتصويب العملية السياسية وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج البلاد من أزمتها الحالية”.

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قناة ليبيا الحدث

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