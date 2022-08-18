كرانفيل: ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتمتلك ثروات باطنية قيمة 

العنوان – إسطنبول

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل التركية، مرتضى كرانفيل أن ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتمتلك ثروات باطنية قيمة.

وأضاف كرانفيل – بحسب وكالة الأناضول التركية – أن استقرار ليبيا يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا والعالم الإسلامي والقارة الأفريقية برمتها.

وأوضح أن استقرار ليبيا وأمنها يعتبر مهما جدا بالنسبة لأفريقيا ومن أهم القضايا التي لا ينبغي تجاهلها، ومن الواجب تقديم خدمات استشارية للسلطة السياسية والبيروقراطية في ليبيا وإنشاء بنية تحتية صلبة من أجل بقاء واستمرارية هذا البلد.

ولفت رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى أن ليبيا تعتبر أفضل نقطة انطلاق لتركيا لأخذ زمام المبادرة في الخطط والمشاريع الخاصة بالقارة الإفريقية التي باتت مركز جذب للمنافسة العالمية.

وبين كرانفيل، أن حجم التبادل التجاري القائم بين تركيا ودول القارة الإفريقية، وصل إلى 28 مليار دولار، وأنه من الممكن رفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع ليبيا.

وذكر أنه من الممكن لتركيا أن تعزز علاقاتها مع ليبيا أكثر من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية،