شكشك يحذر القيب من سحب الاعتراف بكليات الطب الليبية دوليًّا

وجه رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك خطابا إلى وزارة التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية يحذرهم فيها من عواقب سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًّا في حال عدم حصول “المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية” على الاعتراف والاعتماد الدولي قبل حلول 2024.

وذكر شكشك، في خطابه، أن عدم حصول “المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية” على الاعتراف والاعتماد الدولي قبل حلول 2024، سيؤدي إلى سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًّا.

ودعا وزارة التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية إلى ضرورة اتخاد كل الإجراءات الضرورية لحصول المركز على الاعتراف والاعتماد الدولي بما يمكنه من الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفقا للمتطلبات الدولية، محذرا من مغية البطء والتأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.