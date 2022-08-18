ليبيا الان

شكشك يحذر القيب من سحب الاعتراف بكليات الطب الليبية دوليًّا

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك خطابا إلى وزارة التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية يحذرهم فيها من عواقب سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًّا في حال عدم حصول “المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية” على الاعتراف والاعتماد الدولي قبل حلول 2024.

 

 

 

وذكر شكشك، في خطابه، أن عدم حصول “المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية” على الاعتراف والاعتماد الدولي قبل حلول 2024، سيؤدي إلى سحب الاعتراف بالكليات الطبية الليبية دوليًّا.

ودعا وزارة التعليم العالي بالحكومة منتهية الولاية إلى ضرورة اتخاد كل الإجراءات الضرورية لحصول المركز على الاعتراف والاعتماد الدولي بما يمكنه من الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفقا للمتطلبات الدولية، محذرا من مغية البطء والتأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك