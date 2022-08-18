الصحة الحيوانية: انتشار أمراض تحملها الحيوانات المهربة من الجنوب وتسجل لأول مرة في ليبيا 

العنوان_ طرابلس

أكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال انتشار أمراض تحملها الحيوانات المهربة من الجنوب وتسجل لأول مرة في ليبيا.

وحذر الختال في تصريحات صحفية من أن الوضع الصحي البيطري في خطر، موضحًا أن هناك أمراضا تصيب الحيوانات والدواجن يجب مكافحتها.

ونبه مدير المركز من أن هناك أمراضًا تصيب الإنسان عن طريق الحيوانات ومنتجاتها مثل مرض ؤكدًا البروسيلا والسل ومرض حمى الوادي المتصدع، مؤكدًا أن رصيدهم من التحصينات واللقاحات البيطري.

وحذر الختال من تأثير تلك الأمراض على الثروة الحيوانية، وتضرر شريحة كبيرة من المربيين بسبب نقص الأعلاف والتحصينات البيطرية، وتأثير كل ذلك على الاقتصاد الوطني.

ونوه الختال إلى أن المركز الوطني للصحة الحيوانية، ي

وأفاد أنه طالب منذ 2015 بتوفير التحصينات البيطرية والمستلزمات المختبرية لإجراء مسح شامل على كامل الوطن على الأمراض الحيوانية والمشتركة، لكن دون جدوى.