أردوغان للمشري: نجدد دعم تركيا الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيد دعم بلاده الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها والوصول لانتخابات على أساس دستوري وقوانين توافقية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

والتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان استقبل اليوم الأربعاء المشري بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حسب تغريدة للرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأ المشري زيارة إلى العاصمة التركية أمس، التقى خلالها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن بلاده مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم.