داخلية الدبيبة: تمليك مركبات آلية لأشخاص من خارج الوزارة “شائعة”

نفت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، ثلاث مكاتبات تداولتها عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تمليك مركبات آلية تابعة للوزارة لأشخاص من خارج الوزارة.

وذكرت الداخلية منتهية الولاية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، “تنفي وزارة الداخلية نفياً قاطعاً صحة هذه المكاتبات ونؤكد على أنها مزورة”.

وطالبت الوزارة المواطنين بـ “عدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات والأخبار المضللة التي يروج لها ضعاف النفوس، وتحري المصداقية في نشر مثل هذه الأخبار والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن”.

وفي سياق منفصل ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بالحكومة منتهية الولاية بشير الأمين الأربعاء الاجتماع السابع للجنة أزمة الوقود وبحضور أعضاء اللجنة وبحضور مندوبين عن كافة الشركات الناقلة للوقود.

وتناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من أعمال وعرض ودراسة التقارير الفنية والأمنية المقدمة من اللجنة، بالإضافة إلى متابعة سير الخطة الموضوعة في توزيع الوقود بالمنطقة الغربية، وللعمل على حلحلة العراقيل التي تواجه هذه الخطة وسبل القضاء على ظاهرة تهريب الوقود وبيعه خارج محطات الوقود.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع استراتيجية التوزيع العادل للوقود للقضاء على ظاهرة الازدحام وقطع الطريق على تجار الأزمات وضعاف النفوس الذين يعملون على خلق الأزمة وبث الفوضى.

وشدد الأمين على ضرورة وضع آليات لتوزيع الوقود بشكل عاجل وعادل لكل المناطق والبلديات من خلال تضافر الجهود ومكافحة تهريبه وكذلك ما يصدر من توجيهات من اللجنة للجهات المختصة بضرورة التنفيذ والتقيد بما جاء فيها.