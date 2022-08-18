وزارة داخلية الدبيبة: تمليك مركبات آلية لأشخاص من خارج الوزارة «شائعة»

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ثلاث مكاتبات تداولتها عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تمليك مركبات آلية تابعة للوزارة لأشخاص من خارج الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، «تنفي وزارة الداخلية نفياً قاطعاً صحة هذه المكاتبات ونؤكد على أنها مزورة».

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانجرار وراء مثل هذه الشائعات والأخبار المضللة التي يروج لها ضعاف النفوس، وتحري المصداقية في نشر مثل هذه الأخبار والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.