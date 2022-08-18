عبد الجليل: الحكومة الليبية مستمرة في السعي نحو استلام مقارها في طرابلس

أكد عثمان عبد الجليل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس.

وقال “عبد الجليل” في مقابلة مع “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس: “بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه”.

وأضاف: “ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فهو هراء لأن الجميع يعرف أن من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 أكتوبر 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية وهو من خدع الليبيين وقال إنه سيجري انتخابات برلمانية في شهر يونيو ولكنه لم يفعل”.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.