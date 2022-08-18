الصغير: سفارة ليبيا لدى إسبانيا عاجزة عن ترحيل جثمان أحد ضحايا بنت بية

هاجم وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير سفارة ليبيا لدى إسبانيا على خلفية تأخر إعادة جثمان أحد الليبيين المتوفين كان يُداوى من إصابته في حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سفارة ليبيا في إسبانيا عندها إمكانيات وقدرة لخدمة الكون بما في ذلك تأجير الطائرات الخاصة، وعاجزة عن ترحيل جثمان أحد ضحايا بنت بية لمدة ثمانية أيام متتالية والجثمان في الثلاجة”.

وأضاف الصغير: “سفير وهمي وسفارة عاجزة، تكلفة إيجار طائرة خاصة من مدريد إلى طرابلس بين 15000 إلى 20000 يورو، يعني ما يعادل مرتب ومزايا السفير لشهر واحد، أي بالإمكان تكليف شركة ومنحها صكا بأجل وملاحقة الحوالات من وزارة الخارجية، واعتبار الأمر حالة استثنائية يغطيها مستنديا من وزارة الخارجية للتكليف والإذن بالتعاقد”.

وتابع الصغير: “سفير يقول إنه مستعد لتحمل المقاعد الفارغة على رحلة طائرة كبيرة للخطوط التونسية التي قد تصل إلى ثلاثين ألف يورو ولا يستطيع التعاقد على رحلة خاصة من آلاف الشركات الخاصة في أوروبا وأفريقيا”.