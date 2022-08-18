عبد الجليل: الحكومة الليبية لن توقف القروض السكنية عند ممارسة عملها من طرابلس

نفى عثمان عبد الجليل، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الخميس، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إيقاف الحكومة الليبية قرارات القروض السكنية حال ممارسة عملها من مدينة طرابلس.

وقال «عبدالجليل»، في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، «لا أساس من الصحة لأية تصريحات نُسبت إليّ بشأن إيقاف الحكومة الليبية لقرارات القروض السكنية أو غيرها حال ممارسة عملها من مدينة طرابلس».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان «مثل هذه الأخبار ما هي إلاّ تشويه مغرض وأي تصريح يخصني ما لم يكن تصريحاً رسمياً موثقاً مرئياً أو على صفحتي الخاصة فهو عار عن الصحة».

ومن جانب ذي صلة، أكد عبد الجليل، في مقابلة مع “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس: أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس، وقال “بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه”.

وأضاف: “ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فهو هراء لأن الجميع يعرف أن من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 أكتوبر 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية وهو من خدع الليبيين وقال إنه سيجري انتخابات برلمانية في شهر يونيو ولكنه لم يفعل”.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.