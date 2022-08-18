بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 18 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 18 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساء الغد على مناطق جنوب الجبل قد يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس وتشمل باقي المناطق في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-45)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس ويكون ملحوظ يوم السبت على كامل المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-33)مْ وتصل علي مناطق اجدابيا –جالو والجغبوب إلى (37)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب خاصة علي الحمادة و غدامس .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-45)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:49)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).