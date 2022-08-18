قشوط: لا معيشة هنية لليبيين في وجود عائلة الدبيبة بالسلطة

حذر المحلل السياسي محمد قشوط من استمرار حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وتساءل قشوط في تغريدة عبر “تويتر”: “ما الذي تحقق وما هو المأمول من الدبيبة وحكومته منتهية الولاية بعد سنة و5 أشهر على وجودها في السلطة؟ مضيفا: “تذرعو بعدم اعتماد الميزانية فوجدناهم صرفوا 165 مليارا دون حسيب أو رقيب ولا نتائج تذكر، وأشادوا بمجلس النواب يوم منحهم الثقة وقالوا ندعم التداول السلمي ويوم سحبت منهم تلك الثقة أظهروا ما كانوا يبطنونه ورفضوا التسليم”.

وتابع قشوط: “كانت القوات المسلحة أول من رحبت بهم فإذا بهم يقطعون على القوات المسلحة مرتبات جنودها ويناصبون العداء، ووعدوا المواطن بالجنة فتهوروا بقراراتهم وخطبهم الشعبوية، واليوم نعيش ركودا اقتصاديا خانقا بسببهم”.

وأشار إلى أنهم “طالبوا بالقوانين الانتخابية وتعهدوا بعدم المشاركة، وعندما حان الموعد نكثوا وخرج الدبيبة ليقول إن تعهدي أخلاقي ففشلت الانتخابات”، مردفا: “كلنا نريد الانتخابات لكن السؤال كيف يمكن ذلك؟ وأول الإجابة هى رحيل هذه العائلة التي تغتصب مؤسسات الدولة داخل طرابلس فبوجودها لا استقرار ولا انتخابات ولا معيشة هنية لليبيين”.