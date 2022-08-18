أحوال الطقس اليوم: بدء انحسار موجة الحر بمناطق الغرب الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بدء انحسار تدريجي لتأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الغرب من غدٍ الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و45 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء الغد على مناطق جنوب الجبل، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا شمالية شرقية على الساحل من رأس اجدير حتى طرابلس، وتشمل باقي المناطق في المساء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا غدًا على الساحل من رأس اجدير حتى طرابلس ويكون ملحوظًا يوم السبت على كامل المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و33 درجة مئوية، وتصل على مناطق أجدابيا وجالو والجغبوب إلى 37 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، خصوصًا على الحمادة وغدامس، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.