الارصاد: انحسار الموجة الساخنة وتراجع للحرارة بدءاً من غداً يصحبها امطار رعدية بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 18/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تاثير الكتلة الهوائية الساخنة لا يزال مستمر على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم حيث درجات الحرارة تبقى مرتفعة وتتراوح ما بين ( 39 – 45 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن ينحسر تاثير الكتله الساخنة وتتراجع درجات الحرارة تدريجيا بداية من نهار غدا الجمعة بحيث تتحول الرياح إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية من (رأس جدير إلى القرابوللى)وتشمل باقي مناطق الشمال الغربي آخر المساء ويكون الإعتدال ملحوظ بداية من يوم السبت على كامل مناطق غرب ليبيا مع زيادة فى عامل الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية.

ووفقا للتقرير الاجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد الجمعةعلى جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع ان تكون فرصة تكاثر السحب افضل منتصف الاسبوع القادم لتشمل عدة مناطق من شمال ليبيا .

والله اعلـــــــــــــــم.