السريري: الليبيون هم من يحددون مصير الانتخابات في البلاد بالاستفتاء على مشروع الدستور

ليبيا – رأى عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري أن مجلس الدولة لم يكن معرقلاً عن إنجاز المسار الدستوري، إنما طالب بعدم ترشح مزدوجي الجنسية ومتقلدي المناصب العسكرية إلى رئاسة الدولة؛ إسوةً بدساتير دول العالم،وفقًا لقوله.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما “الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال:” الليبيون هم من يحددون مصير الانتخابات في البلاد بالاستفتاء على مشروع الدستور”.

وطالب السريري بالنأي بمنصب رئاسة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام عن المحاصصة وتكون الكفاءة هي المعيار في اختيار هذه المناصب،مبينًا أن هذا كان سبب الخلاف مع مجلس النواب،على حد تعبيره.

