ليبيا توقع مذكرة تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز تنمية الصادرات

على هامش افتتاح معرض ليبيا لتصدير خدمات التدريب والموارد البشرية المقام على أرض معرض طرابلس الدولي والذي ينعقد في دورته الأولى، تم توقيع مذكرة تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية ومركز تنمية الصادرات بحضور وزير العمل و التأهيل “م.علي العابد الرضا” حيث وقع من جانب الصندوق رئيس مجلس الإدارة “فائز بوعمران” ومن جانب المركز المدير العام “محمد الديب”.

وتنص المذكرة على تنفيذ البرامج التأهيلية المساندة لإقامة المشاريع الصناعية والبحرية والزراعية المعتمدة على المنتجات المحلية لغرض التصدير وتشكيل فرق عمل مشتركة لإفتراح البرامج التأهلية والتدريبية والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض في الداخل والخارج.