تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي على غرب ليبيا

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن ينحسر تأثير الكتلة الساخنة وتتراجع درجات الحرارة تدريجيا بداية من نهار غد الجمعة على مناطق غرب ليبيا.

وذكر، أن من المتوقع أن تتحول الرياح إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية من رأس جدير إلى القره بوللي. وتشمل باقي مناطق الشمال الغربي آخر المساء ويكون الاعتدال ملحوظا بداية من يوم السبت على كامل مناطق غرب ليبيا مع زيادة في عامل الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية.

وأشار المركز، إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الساخنة سيكون مستمرًا هذا اليوم، حيث درجات الحرارة تبقى مرتفعة وتتراوح ما بين ( 39-45) مئوية.

والأجواء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد الجمعة على جنوب الجبل الغربي، وقد يصحبها خلايا رعدية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون هناك فرصة لتكاثر السحب بشكل أفضل منتصف الأسبوع القادم لتشمل عدة مناطق من شمال ليبيا.