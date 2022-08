ليبيا – كشف النائب العام الصديق الصور عن النجاح في متابعة ومعالجة العديد من القضايا المتوارثة من أعوام سابقة مع التأكيد على عدم إفلات أي مجرم من العقاب.

الصور أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن من يتمترس خلف السلاح اليوم سيتم الإيقاع به في قبضة العدالة في الغد، مبينًا أن العمل الدؤوب من قبل النيابة العامة وسلك القضاء مستمر، وأن القضايا موجودة ولا تسقط بالتقادم.

وأضاف الصور: إن لا سلام من دون عدالة وإيفاء لحقوق المظلومين وأن النيابة العامة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك.

The post الصور: لا سلام من دون عدالة وإيفاء لحقوق المظلومين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية