طرابلس تستضيف جلسة حوارية حول ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية

استضافت مدينة طرابلس، الجلسة الحوارية الأولى لمنظمة نوازي ومشروع شارب 2 لسيادة القانون في ليبيا، تحت شعار (إنصاف: نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية).

وشهدت الجلسة التي تأتي بدعم من الاتحاد الأوروبي، حضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال، ووكيل وزارة السياحة وعدد من السيدات الممثلات لوحدات دعم وتمكين المرأة بعدد من الوزارات.

ويهدف المشروع إلى تطوير أدوات العمل في سبيل تعزيز أطر السياسات المؤسسية وآليات المساءلة لزيادة حماية حقوق الإنسان في سياق إنفاذ القانون والمهارات التي تحتاج إليها المشاركات في الانخراط الفعلي والمشاركة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية مما يعزز ويرسخ العدالة والانصاف.