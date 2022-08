ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية بمركز أبحاث “بي سكولارلي” النيجيري أن ليبيا موجودة حاليًا في قائمة الدول ذات الجيوش الضعيفة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد حلول ليبيا في المرتبة الـ6 بالنسبة لهذه الجيوش؛ لأنها تعيش منذ الإطاحة بنظام العيد الراحل القذافي في العام 2011 في ظل مناخ سياسي مضطرب ونزاعات مختلفة، بعد أن كان مضربًا للأمثال بمستويات المعيشة والرعاية الطبية المجانية والوصول إلى التعليم.

وأضاف التقرير: إن ليبيا جاءت في الترتب الـ5 من ناحية الدول الممكن غزوها بسهولة يسبقها العراق وتليها جمهورية إفريقيا الوسطى.

ترجمة المرصد – خاص

The post بي سكولاري: ليبيا دولة ذات جيش ضعيف ومن السهل أن يتم غزوها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية