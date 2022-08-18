الدرقاش: هدف “الصديق الصور” من مؤتمره الصحفي كسب الرأي العام لا أكثر 

زعم مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن هدف النائب العام الصديق الصور من مؤتمره الصحفي كسب الرأي العام لا أكثر.

وكتب «الدرقاش» على فيسبوك، أنه “لا يقف دور النيابة العامة عند الكشف عن المخالفات والتزوير والفساد”.

وتابع؛ “إنما دورها الأساسي تقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء وضمان إدانتهم ومعاقبتهم”.

وأردف «الدرقاش» “يعني قبل ما أدير مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن المخالفات يجب أن تلاحق وتقبض على المخالفين، خلاف ذلك ما هو إلا مؤتمر علاقات عامة هدفه كسب الرأي العام لا أكثر”.

وختم موضحًا أنه “لا تقل لنا هناك 48000 رقم وطني مزور وقل لنا من الذي زورهم”.