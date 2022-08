نيشن وورلد نيوز: الواقع في ليبيا يشير بوضوح إلى وجود حرب بالوكالة

ليبيا- أقر تقرير تحليلي نشره موقع “نيشن وورلد نيوز” الإخباري الأميركي بحقيقة استمرار الصراع في ليبيا وفقًا لمبدأ الحرب بالوكالة بين قوى خارجية لا داخلية.

التقرير الذي تابعته وترجمت مضامينه المقتضبة بشأن ليبيا صحيفة المرصد، نقل عن الخبيرة العسكرية “ميشيل وايز” قولها: إن صراع عسكري بين جانبين يتم تعديل مساره من قبل طرف خارجي ثالث من القوى الكبرى أو الإقليمية هو حرب بالوكالة، وهو ما ينطبق على الواقع الليبي.

يشار إلى أن هذا القول ينطبق على التدخل العسكري التركي خلال حرب العام 2019 التي اندلعت بين الميليشيات المسلحة الموالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والقوات المسلحة المحاولة لإعادة العاصمة طرابلس إلى الشرعية.

ترجمة المرصد – خاص

