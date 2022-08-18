ضبط «شبكة دعارة» في المنطقة الصناعية بطبرق

تمكن مركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بعد مداهمة وكرا لممارسة الدعارة بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وردت معلومات لمركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق تفيد بأن أشخاصا مجهولين الهوية من الجنسين يديرون وكرا لممارسة الدعارة بمقابل مادي بإحدى الشقق بالمنطقة الصناعية، وعليه تم تكليف أعضاء وحدة التحري والقبــض بمركز شرطة المدينة بمديرية أمن طبرق بتحري وجمع المعلومات”.

وأضاف البيان “بعد التحري وجمع المعلومات عـن «شبكة الدعارة» تبين بأنهم عصابة من الجنسيات الأفريقية، وعليه بعد التأكد من مصادر المعلومات تم إخطار السيد مدير الأمن وإخطار النيابة العامة وأخذ الأذن بمداهمة وكر الرذيلة”.

وتابع “بإشراف مباشر من رئيس مركز شرطة المدينة، داهم أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المدينة الوكر وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم جميعا -7 أشخاص، 3 رجال و4 سيدات- داخل الوكر بالمنطقة الصناعية بالمدينة وهم في حالة سكر وتعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة، متلبسين يمارسـون الدعارة”.

واستطرد “تم إلقاء القبض عليهم بحوزتهم أسلحة بيضاء وخمور وممنوعات وورق أبيض يشتبه في كونه مستعمــل بطلاسم سحر وتبين بأنهم حاملين أمراض معدية خطيرة، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إيداعهم بالحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة”.