موروكو وورلد نيوز: نشاط شبكات تهريب المخدرات المغربية يمتد عبر ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “موروكو وورلد نيوز” المغربية الناطقة بالإنجليزية استمرار جهود السلطات الأمنية في المغرب لمكافحة تهريب المخدرات.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أشار إلى أن نشاط شبكات تهريب المخدرات المغربية يمتد عبر ليبيا ومصر ومنطقة الساحل الإفريقي، فضلًا عن كونها المزود الرئيسي لسوق المواد المخدرات الأوروبية مرورًا بالأراضي الإسبانية.

وأضاف التقرير أن المغرب يعتبر نقطة عبور لشحن “الكوكايين” إلى أوروبا رغم انخفاض الإنتاج المحلي منه والمواد المخدرة بشكل عام، مؤكدًا أن المغرب تحاول لتفكيك شبكات تهريب المخدرات بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين وقمع الفاعلين المحليين.

ترجمة المرصد – خاص

