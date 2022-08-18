عضو بالكونغرس الأميركي تقدم مشروع قانون لدفع ليبيا 20 مليون دولار لضحايا لوكربي

قدمت العضو بالكونغرس الأميركي “زوي لوفغرين” مشروع قانون “العدالة للضحايا الأحياء في لوكربي” لمساعدة 50 شخصًا من كبار الطيارين مع أسرهم.

بيان صحفي صادر عن المكتب الصحفي لـ”لوفغرين” تابعته ” صحيفة المرصد”، أكد أن هذا القانون ساعٍ لنيل المستفيدين من تشريعه العدالة والتعويضات المالية التي طال انتظارها، مشيرًا إلى معاناة هؤلاء بسبب عدم تضمينهم في تسويات سابقة.

وأوضح البيان أن الوقت قد حان الآن للكونغرس الأميركي للعمل على تمكين الضحايا من الوصول إلى الأموال المتبقية من اتفاقية التسوية الإنسانية بين الولايات المتحدة وليبيا المبرمة في العام 2008، فبموجبها دفع الجانب الليبي مليارًا ونصف المليار دولار لتسوية مطالبات مواطنين أميركيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تشريع القانون بهدف الوصول إلى الـ20 مليون دولار المتبقية لصالح المشمولين.