المحكمة العليا تعيد تفعيل الدائرة الدستورية

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أعلن، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، اليوم الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 2016.

وقال الحافي، في تسجيل مصور، إن “الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تقرر إعادة فتح الدائرة الدستورية وأن الدائرة تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وبأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.

وتختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني.

كما أنها تختص في الفصل في القضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.