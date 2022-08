ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “فاو” الضوء على واقع القطاع الزراعي في ظل التحديات السياسية والأمنية الحالية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أكد انتهاء العمليات الرئيسية لحصاد محاصيل الحبوب الشتوية لعام 2022 في يوليو الماضي، مع تبقي كميات صغيرة يتم حصادها حاليًا، مشيرًا إلى أن وضع الأمطار في مناطق الإنتاج الرئيسية على طول منطقة الساحل الليبي كان مرضيًا.

وأضاف التقرير: إن مستوى الإنتاجية كان أقل بقليل من العام السابق البالغ 209 آلاف طن. مؤكدًا أن تحسن الوضع الأمني في البلاد سهل وصول المزارعين إلى الحقول في وقت مثلت فيه عدم استقرارية التيار الكهربائي وارتفاع أسعار البذور والمياه والوقود والآلات تحديات تقيد عمليات الزراعة.

وتابع التقرير: إن نحو 12% فقط من المساحة الإجمالية البالغة 15 مليونًا و400 ألف هكتار الصالحة للزراعة مستغلة رغم وجود 470 ألف هكتار صالحة للري فيما تروى منها قط 240 ألفًا بسبب المخاوف من استنفاد المياه الجوفية، مبينًا أن المناطق الساحلية تشهد زلااعة الحبوب والمحاصيل البعلية بالري التكميلي.

وأوضح التقرير أن بعض المناطق القاحلة في الجنوب تحتاج للري الكامل لزراعتها فيما تتم زراعة الطماطم الطماطم والفلفل والبصل والخضر الورقية بشكل شائع في ليبيا المعتمدة بنسبة 90% على الحبوب المستوردة لإطعام شعبها ومواشيها وحيواناتها.

وبين التقرير أن أية تغييرات في إنتاج الحبوب محليًا لها تأثير محدود على حجم متطلبات الاستيراد البالغة قرابة الـ3 ملايين و200 ألف طن، موضحًا أن البلاد تعتمد بشدة على ما يرد إليها من شحنات من أوكرانيا وروسيا المنشغلتان بالصراع بينهما في وقت يحتاج فيه نصف مليون مواطن لمساعدات غذائية.

ترجمة المرصد – خاص

The post فاو: هنالك نصف مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات غذائية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية