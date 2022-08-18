الحبيب: لا بد من الانتخابات البرلمانية وإلا سنبقى ننفث الآهات

تفاعل وزير الثقافة الأسبق ” الحبيب الأمين ” مع مخاطبة رئيس المحكمة العليا محمد الحافي لرئيس وأعضاء مجلس النواب واستنكاره مصادقة المجلس في جلسته الأخيرة على تعيين 45 مستشاراً بالمحكمة العليا.

ووصف الحبيب هذا الإجراء من مجلس النواب بصراع سلطة وسلطات جديد يدخل حيز الصراع، مجدداً دعوته إلى إسقاط مجلس النواب والدخول في انتخابات برلمانية فقط.

وغرد الأمين على حسابه بتويتر، قائلًا: “لن تنجو ليبيا إلا بعون الله ولطفه وبصحوة شعب وقيامته فلابد من تصفير السلطات بالانتخابات البرلمانية وإعادة ترقيم السلطات و فصلها بالارادة الشعبية!”.

وختم موضحا؛ “وإلا سنبقى كروبوتات حاسبة للصراعات نحصي الكوراث ونعدد الأزمات و ننفث الآهات”.