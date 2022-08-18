المنفي يلتقي وفدا من أعيان قبيلة الدرسة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة الدرسة، الذين أكدوا دعمهم الكامل للمجلس، وجهوده في مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أشاد بتاريخ قبيلة الدرسة النضالي، بتقديمها التضحيات الجسام من أجل استقلال ليبيا ووحدتها طيلة العقود الماضية، معرباً عن تقديره لدعم القبيلة المتواصل للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في كافة أنحاء البلاد.