القطراني يبحث مع عميد بلدية جالو احتياجات البلدية خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية

ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي فرج القطراني الأربعاء بمكتبه بمدينة بنغازي ، عميد بلدية جالو السيد عبد الباسط بازاما.

واطلع عميد البلدية بحسب المكتب الاعلامي التابع للحكومة، القطراني على سير عمل البلدية والخدمات المتواصلة التي تقدمها دون توقف، مشيرًا إلى الموقع الجغرافي الذي تتمتع به بلدية جالو وما يحتويه من ثروات في مقدمتها النفط والغاز وإلى ضرورة استفادة البلدية منها في مجال التنمية المستدامة.

كما تطرق اللقاء لإحتياجات مستشفيات بلدية جالو وتوفير مضخات لآبار مياه الشرب.

القطراني أكد خلال اللقاء على ضرورة دعم بلدية جالو وتقديم كل التسهيلات اللازمة حتى تتمكن من تقديم كافة خدماتها بالشكل المطلوب لأهلنا في جالو، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية.

