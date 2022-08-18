مكافحة الأمراض: 34 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 15.3% من إجمالي 221 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم يجري تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثل للشفاء 94 حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في طرابلس تسجيل 18 حالة وفي مصراته والقلعة 05 حالات لكل منهما وفي زليتن حالتين وفي صبراته 03 حالات وفي وادي عتبة حالة واحدة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.475 حالة منها الحالات النشطة : 771 حالة والمتعافين: 499.268 حالة والٍوفيات: 6.436 حالة.