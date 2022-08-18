إنتاج النفط في ليبيا يستقر عند مليون و213 ألف برميل

استقر إنتاج النفط في ليبيا، الخميس، عند مليون و213 ألف برميل لليوم الثاني، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها اليومي بشأن الإنتاج.

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، استهداف رفع معدلات إنتاج النفط في ليبيا إلى مليوني برميل يوميا، كاشفا خطة على المدى المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

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وخلال اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، قال بن قدارة: «ستكون لدينا على المدى المتوسط خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات للمشاريع بحيث تقدم كل شركة مشروعاتها لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بالقدرات المتاحة الآن».