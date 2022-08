الزيات: رفضنا شحنة قادمة من تركيا بشأن منع استيراد الكبدة المجمدة من الخارج

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأودية محمد الزيات إن المركز رفض شحنة كبدة دجاج مجمدة وأفخاذ دجاج مجمد العلامة التجارية beyPilic.

الزيات أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن الكمية التي تم رفضها تقدر بنحو 2500 كرتونة وبلد المنشأ هي تركيا، لافتًا إلى أن المنفذ الذي وصلت إليه الشحنة المرفوضة ميناء مصراته البحري.

وبيّن أن الكبدة تم رفضها رجوعًا لقرار وزير الاقتصاد بشأن منع استيراد الكبدة المجمدة من الخارج، مضيفًا : “وفيما يخص الدجاج المجمد تم إعادته لبلد المنشأ بطلب من صاحب الشركة الموردة”.

