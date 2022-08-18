انتخاب رئيس ولجنة جمعية جراحي العظام الليبية

انتخبت جمعية جراحي العظام الليبية رئيس ولجنة للجمعية وذلك خلال اجتماعها بقاعة واقادوقو بسرت على هامش المؤتمر العشرون لجمعية جراحي العظام الليبية.

وجرى انتخاب الدكتور أبوبكر صالح منصور رئيسَا للجمعية، والدكتور سالم مصطفى المبسوط نائب رئيس الجمعية، الدكتور محمد غويلة أمين الصندوق، والدكتور علي خليفة الجروشي أمين سر الجمعية، والدكتورة رندا فوزي الدغيلي عضوا، والدكتور عصام امحيريق عضوا، والدكتور مفتاح الفرطاس عضوا.

وكانت أخر انتخابات للجمعية عام 2012 كما يُعد الأول من نوعه الذي يعقد مباشرة بين الأطباء ويجري في أجواء إيجابية.