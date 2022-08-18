الدبيبة يعلن مباركته بإعلان تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

العنوان

أعلن، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مباركته لقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية.

وقال الدبيبة، عبر تويتر، “نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية، لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة؛ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد”.

وأعلن، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، اليوم الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 2016.

وقال الحافي، في تسجيل مصور، إن “الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تقرر إعادة فتح الدائرة الدستورية وأن الدائرة تعاهد لليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وبأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.

وتختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني.

كما أنها تختص في الفصل في القضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.